2021/04/06 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب أحال قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021 الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

وقال الحداد في بيان صحفي، ان “مجلس النواب العراقي أحال قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021 الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه”.

التالي

منذ ساعة واحدة

اجتماع أمني رفيع بين المركز والإقليم

منذ 3 ساعات

الكاظمي يحدد موعد إعلان نتائج التحقيق بتظاهرات ذي قار

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان

منذ 3 ساعات

مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين

منذ 3 ساعات

قاآني يصل بغداد

منذ 18 ساعة

الكاظمي مخاطبا المحاضرين المجانيين: لن نترككم دون إنصافكم

منذ 20 ساعة

الكاظمي: منطقتنا عانت كثيراً وحان الوقت للمضي نحو المستقبل

منذ 21 ساعة

مذكرة تفاهم بين المعهد القضائي والجامعة الامريكية في بغداد

منذ 22 ساعة

الكعبي يطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار حاسم بشأن المحاضرين المجانيين

منذ يوم واحد

الكاظمي يجري اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. البرلمان يرسل الموازنة الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. البرلمان يرسل الموازنة الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).