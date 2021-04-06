أمريكا.. سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند

2021/04/06 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من القتلى في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار.

وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر “تويتر” إن عناصره استجابوا لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به”، كما طلب المكتب من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive وOpposumtown Pike.

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