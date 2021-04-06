العراق يتعاقد على توريد 21 مليون جرعة من لقاح كورونا ستأتي تباعاً إلى البلاد

2021/04/06 | 17:57 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: زيارات الكاظمي الأخيرة تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع الجميع

ناظم: الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا ستأتي تباعاً للبلاد

ناظم: مشكلة المحاضرين المجانيين ورثتها الحكومة من الحكومات السابقة

ناظم: مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشملوا بالقرار 315

ناظم: قرار 315 يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائمي

ناظم: توجيهات لوزير الداخلية بزيارة الأسواق لحل مشكلة ارتفاع الأسعار

ناظم: صدور توجيه لوزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد لمدة معينة لمواجهة ارتفاع الأسعار

ناظم: مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة بتوزيع حصة إضافية في شهر رمضان

ناظم: مجلس الوزراء أقر التعاقد مع شركة ألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الكهربائية

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