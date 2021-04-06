2021/04/06 | 17:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناظم يعلن رسمياً شمول المحاضرين بقرار 315..هذه خطوات الكاظمي لمواجهة ارتفاع الاسعار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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