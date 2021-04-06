الصحة تحذر من عزوف المواطنين عن اخذ لقاح كورونا

2021/04/06 | 18:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من عدم استيعاب المؤسسة الصحية لأعداد الإصابات بكورونا التي سجلت مؤخرا، فيما بينت أن الوضع الصحي لا يزال مستقرا.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح للوكالة الرسمية، إن “عدد المصابين لا يزال مرتفعا بالرغم من زيادة عدد الملقحين بلقاح الوباء”، لافتة الى أن “العراق سجل اكثر من 7000 إصابة خلال يوم واحد وهذا ما لم يحدث منذ بدء الجائحة”.وأضافت، أن “الوضع الصحي مازال مستقرا في العراق، لكنه في حال ازدياد اعداد الاصابات اكثر من الاعداد الحالية فمن الممكن أن يؤثر ذلك على قدرة مؤسساتنا الصحية وكوادرنا […]

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