الصحة: عزوف المواطنين عن أخذ لقاح كورونا يهدد نظامنا الصحي

2021/04/06 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من عدم استيعاب المؤسسة الصحية لأعداد الإصابات بكورونا التي سجلت مؤخرا، فيما بينت أن الوضع الصحي لا يزال مستقرا.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح للوكالة الرسمية، إن “عدد المصابين لا يزال مرتفعا بالرغم من زيادة عدد الملقحين بلقاح الوباء”، لافتة الى […]

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