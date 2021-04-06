2021/04/06 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين المشاركين بتفجير الجوامع في ديالى وعلى ، اثنين من المتاجرين بالمخدرات في الرمادي .وذكر بيان للمديرية ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة القت القبض على احد الارهابيين في سيطرة القلعة بمحافظة ديالى وهو من العناصر الارهابية التي شاركت بتفجير الجوامع ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.من جانب اخر القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة والفوج الثالث لواء المشاة ٣٨ ، القبض على اثنين من المتاجرين بالمخدرات في منطقة ابو الجير ومنطقة الوفاء بالرمادي وضبطت بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة مخبأة بالعجلتيت اللتين كانا يستقلانها وقد تم احالتهما الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما./انتهى9

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