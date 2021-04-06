المتحدث باسم الحكومة : توجيهات لوزير الداخلية بزيارة الاسواق لحل مشكلة ارتفاع الاسعار

2021/04/06 | 18:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حسن ناظم ان مجلس الوزراء اصدر توجيها لوزير الداخلية بزيارة الاسواق لحل مشكلة ارتفاع الاسعار./ انتهى2

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