2021/04/06 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفد الخليجي ينهي جولاته وبانتظار القرار الحاسم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفد الخليجي ينهي جولاته وبانتظار القرار الحاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).