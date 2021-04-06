الأمن النيابية: إجراءات لمنع تكرار الهجمات على القواعد العراقية

2021/04/06 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، وجود إجراءات لمنع تكرار الهجمات على القواعد العراقية. وقال عضو اللجنة محمد حسين أبو ذر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مناقشات مستمرة مع الأجهزة الأمنية في وزارة الدفاع والداخلية لزيادة الدعم وتوفير الأجهزة المتطورة مثل كاميرات المراقبة، وتقوية الدفاعات الجوية، والجهد الاستخباري، بالإضافة الى زيادة العمليات الاستباقية وغيرها للحد من هذه الهجمات".وأضاف، أن "القواعد العراقية تتعرض إلى استهداف، لا يخلو من داعش والإرهاب وذلك لخلط الأوراق وزعزعة الأمن في البلاد، فضلاً عن الإيحاء بأن البلد غير مستقر وغير مهيأ لإجراء الانتخابات".وأشار أبو ذر الى أن "الهجمات المتكررة قد يكون أحد أسبابها التأثير في حركة الاستثمار في البلاد، حيث إن دخول الشركات الاستثمارية وعملها يصب باتجاه استقرار الوضع الأمني".

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