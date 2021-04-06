موقع NRT في المركز الاول على مستوى العراق

2021/04/06 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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احتل موقع NRT المركز الاول كأكثر المواقع الخبرية تصفحا على مستوى العراق.

وبحسب احصاءات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن اكثر من 14 مليون شخص تصفحوا موقع NRT خلال اسبوع، ليحتل المركز الاول بين جميع المواقع الخبرية العراقية.





من جهته ذكر موقع "ايلكسا" الخاص بمقارنة المواقع العالمية، ان موقع NRT احتل المركز الاول على مستوى المواقع العراقية خلال السنوات الـ 6 الماضية.

ويضم الموقع كلا من صفحات NRT العربي والكوردي والانكليزي و الرياضي والترفيهي والديني.

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