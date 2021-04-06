الحداد يعلن إحالة مجلس النواب قانون موازنة 2021 إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه

2021/04/06 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان،

بشير الحداد، اليوم الثلاثاء، إحالة

مجلس النواب قانون موازنة 2021 إلى رئيس

الجمهورية، برهم صالح، للمصادقة عليه.

ونقلت صحيفة الصباح، عن الحداد قوله، إن

"مجلس النواب ا

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