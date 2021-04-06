بعد تسجيل 7300 إصابة بكورونا اليوم.. الصحة تتحدث عن ’’فئة عراقية’’ تهدد النظام الصحي - عاجل

2021/04/06 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، من عدم استيعاب المؤسسات الصحية لأعداد الإصابات بكورونا التي سجلت مؤخرا، فيما بينت أن الوضع الصحي لا يزال مستقرا.

وسجلت وزارة الصحة اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ دخول الوباء إلى العراق بـ 7300 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن قولها إن "عدد المصابين لا يزال مرتفعا بالرغم من زيادة عدد الملقحين بلقاح الوباء"، لافتة الى أن "العراق سجل اكثر من 7000 إصابة خلال يوم واحد وهذا ما لم يحدث منذ بدء الجائحة".وأضافت، أن "الوضع الصحي مازال مستقرا في العراق، لكنه في حال ازدياد أعداد الإصابات اكثر من الاعداد الحالية فمن الممكن أن يؤثر ذلك على قدرة مؤسساتنا الصحية وكوادرنا الطبية، وتصبح غير قادرة على استيعاب هكذا أعداد متزايدة"،.

وتابعت "للأسف مازالت هناك فئة من المواطنين غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية، وعازفة عن أخذ اللقاح بالرغم من أهميته وإعلان مأمونيته وهذا يهدد النظام الصحي".ودعت حسن، المواطنين للتوجه لأقرب مركز صحي متوفر به اللقاح، لأخذه، والحد من ارتفاع أعداد الإصابات ومنع انتشار الوباء".

وفي وقت سابق، توقع عضو خلية الأزمة النيابية النائب سلمان حسن، عدم إجراء أية تغيرات في إجراءات الحظرين الشامل والجزئي المطبقتين حالياً خلال شهر رمضان رغم حدوث قفزة جديدة بإصابات كورونا اليوم تجاوزت فيها الـ 7 آلاف.وأعلنت وزارة الصحة أمس، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستجتمع قريباً وقد تصدر قرارات جديدة تبعاً للموقف الوبائي.وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" توقعاته حيال القرارات المقبلة لاجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة تشير إلى الابقاء على الحظرين الشامل والجزئي ضمن توقيتاتهما الزمنية الراهنة على مدار الأسبوع دون أي تغير رغم إن معدلات الإصابة اليومية لاتزال مرتفعة جدا وتثير القلق خاصة وإن الإصابات في بعض المحافظات بدأت ترتفع لمستويات غير مسبوقة". وأضاف حسن، إن" تشديد الإجراءات أو تخفيفها يعتمد بالأساس على الموقف الوبائي وإذا كانت معدلات الإصابة عالية وبلغت مستويات قياسية جداً سيكون هناك تغيير في الموقف" مستبعدا رفع الحظر الشامل المفروض يومين بالأسبوع حاليا لان الوضع الوبائي يستلزم إجراءات وقائية لمنع تفشي الوباء بنسب أعلى".وأشار الى إن" زيادة الإقبال على اللقاحات حل بديل ومهم لتفادي حدوث قفزة أكبر بعدد الإصابات وسقوط المزيد من الضحايا" مؤكداً بإن "كل من تلقوا اللقاحات لم تسجل لديهم أي تأثيرات جانبية خطيرة وكل ما يقال عن تأثيرات سلبية غير دقيق".وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط.وبحسب بيان الموقف الوبائي سجل العراق 7300 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 42572 فحصاً لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.وأكدت وزارة الصحة وفاة 33 شخصاً جراء المرض وتعافي 5225 منه في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبشأن اللقاح المضاد لكورونا قالت الوزارة إن العدد الكلي لمن اخذوا اللقاح ارتفع إلى 110938 بعد تطعيم 8772 أمس.

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