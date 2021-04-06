2021/04/06 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد مصدر في وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، إن الرحلات الجوية الداخلية إلى مطاري أربيل والسليمانية ماتزال مستمرة ولم تتوقف بعد قرار إغلاق الحدود مع المحافظات للسيطرة على انتشار كورونا في الإقليم.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الرحلات الجوية هي من اختصاص سلطة الطيران المدني ولكن هناك مجموعة دول عليها حظر بسبب فيروس كورونا والسلالة الجديدة والرحلات الجوية الداخلية مستمرة".وأضاف أن "السفر إلى إقليم كردستان عبر الطيران يتطلب فحص الخاص بكورونا واتباع كامل لشروط السلامة وهناك تشديدات عالية".

وكانت داخلية إقليم كردستان أعلنت أمس الاثنين، حظر التنقل مع المحافظات العراقية، مع استثناء فئات معينة.

وقالت داخلية الإقليم في بيان، إنه "تقرر تعليق التنقل بين إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، مع استثناء الجهات المسموح لها شريطة إجراء فحص كورونا، ولا سيما الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والتحالف الدولي والدبلوماسيين والوفود الرسمية".

وأضافت، ان "سكنة إقليم كردستان، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في مستشفيات إقليم كردستان، فضلاً عن التجار والمستثمرين غير مشمولين بالقرار".

وأكدت الداخلية "استمرار الحركة التجارية بين إقليم كردستان والمحافظات العراقية مع المراعاة الكاملة للإجراءات الوقائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قرار الحظر البري مع المحافظات.. توضيح بشأن الرحلات الجوية الداخلية لمطاري أربيل والسليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قرار الحظر البري مع المحافظات.. توضيح بشأن الرحلات الجوية الداخلية لمطاري أربيل والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).