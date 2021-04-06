تساؤلات حول موضوع المحاضرين

2021/04/06 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان من حق كل مواطن ان يجد فرصة عمل تكفيه

وتضمن معيشته وكرامته والا فان على

الدولة ان تتكفل بضمان كرامته من العوز،

لازال العراق يعيش الفكر الاشتراكي وهو

ان من حق المواطن ان يجد فر

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