الجامعة الأمريكية في بغداد توقع مذكرة تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى

2021/04/06 | 18:52 - المصدر: الجامعة الأمريكية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور معالي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى و مجموعة من القضاة، وقعت الجامعة الأمريكية في بغداد، مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي العراقي في مقر الجامعة.

و تتضمن هذه الأتفاقية توطيد الشراكة بين الجامعة الأمريكية في بغداد و المعهد القضائي العراقي لتبادل الخبرات العالمية و المحلية في كلية القانون في الجامعة الأمريكية في بغداد.

و تشيد الجامعة الأمريكية في بغداد بالنظام القضائي العراقي الذي يمتد من الحضارة البابلية الى الوقت الحالي، حيث سنت بلاد ما بين النهرين اول الأسطر العلمية القانونية في العالم و المتمثلة بمسلة حمورابي.

و إن هذه المذكرة هي اتفاقية طويلة الأمد مع المعهد القضائي من أجل تطوير الشهادات الجامعية والسماح بعمل دورات مشتركة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية و إتاحة التدريب المشترك ما بين الطرفين في مجال البحوث وطرق التعليم إضافة إلى تعزيز المؤتمرات والندوات وورش العمل.



و كما تتيح هذه المذكرة فرص التعاون مع كليات القانون في الجامعات الأمريكية البارزة مثل جامعة جورج مايسون وسيتن هال و فاندربيلت.

وقال رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد الدكتور مايكل مولينكس "أنه لشرف عظيم أن يكون للمعهد القضائي دور في تأسيس كلية القانون في الجامعة ومن المقرر أن تصبح هذه الكلية من الكليات الرائدة في المنطقة لتلبية احتياجات النظام القانوني والقضائي في العراق."

فيما أشادت السيدة فاتن محسن مدير عام المعهد القضائي بهذه المذكرة وقالت "نقدر هذه الشراكة ويسرنا أن نتفق على بنود هذه المذكرة تحت إشراف وإرشاد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لإنجاحها والتي تهدف الى تطوير العلاقات بين الجامعة و المعهد القضائي.

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