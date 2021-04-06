الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى

2021/04/06 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون إستراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، ومازال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات.وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الدكتورة مارجريت هاريس، إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.وفِي اليوم العالمي للصحة الموافق غدا الأربعاء دعت المنظمة بلدان العالم إلى بناء عالم أكثر عدلا وصحة بعد الوباء، واتخاذ إجراءات لوضع السياسات، وتخصيص الموارد حتى تتمكن الفئات الأكثر ضعفا من تحسين أوضاعها.

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