سماع دوي انفجار في السليمانية والبيشمركة توضح

2021/04/06 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أوضحت قوات البيشمركة، اليوم الثلاثاء، بشأن سماع دوي انفجار في السليمانية.

وقال المتحدث باسم قوات 70 في السليمانية للبيشمركة احمد لطيف لـ (بغداد اليوم)، ان "انفجاراً مسيطراً عليه من قبل قواتنا حدث في السليمانية".

وفي وقت سابق من اليوم، سمع في محافظة السليمانية دوي انفجار لم تعرف طبيعته.

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