مقتل شخص أطلق النار في قاعدة عسكرية أميركية

2021/04/06 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، مقتل شخص أطلق النار في قاعدة فورت ديتريك بولاية ميريلاند.

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