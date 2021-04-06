النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2021

2021/04/06 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، ان يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشاً أقوى في 2021، مع بدء إطلاق لقاح فيروس كورونا، لكنه حذر من “تحديات مروعة” نظرًا للمعدلات المختلفة لإعطاء اللقاحات […]

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