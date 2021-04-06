الحيدري في ذكرى استشهاد الامام محمد باقر الصدر: واجه حزب البعث وسلطته المتجبرة وسعى لبناء حوزة علمية واعية

2021/04/06 | 19:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى، السيد محمد الحيدري، اليوم الثلاثاء، في ذكرى شهادة الامام السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) واخته العلوية بنت الهدى، على ان الصدر واجه حزب البعث وسلطته المتجبرة، وسعى لبناء حوزة علمية واعية ارسى لها القواعد والاسس وربى طلبته عليها.وقال الحيدري في بيان انه “تمر علينا هذه […]

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