2021/04/06 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، حصيلة عمليات الضبط والاتلاف واعادة الإصدار وتسهيلات ادخال صهاريج الأوكسجين الطبي، خلال شهر اذار الماضي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تعلن حصيلة عمليات الضبط والاتلاف واعادة الإصدار خلال آذار المركز الخبري الوطني.

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