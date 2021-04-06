المظاهرة الجريئة - صفحات مضيئة من انتفاضة أربيل في 6 آذار 1991 - دلشاد خدر

2021/04/06 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلشاد_خدر الجزء السادس هناك حقيقة يجب أن أذكرها، صحيح بأننا في لجنتنا كنا لوحدنا واتخذنا قراراً جدياً للقيام بالتظاهرة لكن الأغلبية العظمى في الخطوط الحزبية الأخرى قد تم ابلاغها مسبقاً من قبل الحزب للمشاركة في هذا اليوم..



عدا الخطوط الحزبية في مدينة أربيل التي بقيت متحفظة ولم يكن حضورها واضحاً، حتى الرفاق في عينكاوة وشقلاوة تم إخبارهم وهم أيضاً كانوا على استعداد للمشاركة الفاعلة، الوقت كان يمشي ......





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