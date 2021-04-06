2021/04/06 | 19:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال كامل في إقليم الفرات لعشرة أيام، اعتباراً من 9 نيسان الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبموجب تعميم صادر من خلية الأزمة في الادارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، "يمنع التنقل وتغلق المرافق العامة كصالات الأفراح، ودور العبادة، والحدائق، والمطاعم والكافتيريات، والنوادي الرياضية، والمحال التجارية والصناعية والألبسة، خلال فترة الإغلاق".

واستثنى التعميم من قرار الإغلاق "المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار".

وسمحت الإدارة الذاتية للمزارعين وأصحاب المباقر ومتاجر بيع اللبان والأجبان وبائعي الخضار والفواكه بالتنقل من وإلى داخل المدينة بين الساعة 6-8 صباحاً، و5-7 مساء.

وطالب التعميم السكان باتباع إجراءات السلامة الشخصية وطرق الوقاية من الفيروس عبر لبس الكمامات وتعقيم اليدين والحفاظ على مسافة أمان.

ويشمل إقليم الفرات مناطق الرقة وكوباني والطبقة وتل أبيض، قبل ان تسيطر عليها تركيا في أكتوبر العام 2019.

وقررت الإدارة الذاتية فرض حظر تجوال جزئي على كافة مناطق غربي كوردستان من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة وقامشلو اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 نيسان 2021.

ويستنثني قرار الحظر الكلي (الأفران وأسواق الهال والمستشفيات والصيدليات ومحال المواد الغذائية والمحروقات والإعلاميين والمزارعين)، وسيتم فرض لبس الكمامة وفي جميع الاماكن تحت طائلة الغرامة المالية 1000 ليرة سورية، بحسب القرار.

PUKmedia اعلام الادارة الذاتية

‌

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر تجوال كامل في غربي كوردستان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر تجوال كامل في غربي كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).