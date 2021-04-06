البحرية الامريكية تؤكد وقوع حادث إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في ولاية ميرلاند

2021/04/06 | 19:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكدت البحرية الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند، أسفر، كما أفادت الشرطة في وقت سابق، عن وقوع إصابتين على الأقل ومقتل المنفذ.وقالت البحرية الأمريكية في بيان نُشر على حسابها على "تويتر": "البحرية الأمريكية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك في ولاية ميرلاند".وأضاف البيان أنه "تم تحييد مطلق النار، وهو جندي في مستشفى تابع للبحرية الأمريكية"، مشيرة إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، وسوف تعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.ووفق حساب شرطة مقاطعة فريدريك، فإن الحادث تسبب في وقوع إصابتين.وا أشارت السلطات ايضا إلى أن "الوقت لا يزال مبكرا لإعطاء تفاصيل حول ما حدث".وأضافت أن "الأمور تتطور وما زلنا بانتظار جمع الأدلة والوقائع وليست هناك معلومات حتى الآن حول ملابسات الحادث"./انتهى9

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