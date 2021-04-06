الحكومة العراقية تصوت على التعاقد مع المحاضرين المجانيين

2021/04/06 | 19:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء صوت على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشملوا بالقرار 315....

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