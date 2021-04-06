العراق: 7300 إصابة جديدة بفيروس كورونا... قفزة قياسية

2021/04/06 | 19:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقيون يتجاهلون قيود مكافحة كورونا (أحمد الربيعي/فرانس برس)

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عدد إصابات يوميا غير مسبوق بفيروس كورونا، بلغ 7300 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 33 من المصابين، وتعافي 5225، فيما كان أكثر من ثلث عدد الإصابات الجديدة في العاصمة بغداد التي سجلت 2634 إصابة، تليها البصرة بـ866 إصابة، ثم واسط التي سجلت 526 إصابة.

وعقد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة زيادة عدد الإصابات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الوزير "ناقش تطورات الموقف الوبائي، وجهود التواصل مع الشركات العالمية لتعزيز وصول كميات كبيرة من اللقاحات، ودعم المؤسسات الصحية بالأجهزة المخبرية، وأجهزة الإنعاش الرئوي لتعزيز الخدمات الصحية في مواجهة الجائحة".

وأكدت مصادر بوزارة الصحة، لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين قد تدفع الوزارة لمطالبة لجنة الصحة والسلامة الوطنية بتشديد إجراءات الوقاية، وأن فرق الوزارة رصدت عدم التزام المواطنين بالقيود، خصوصا خلال امتحانات نصف السنة الدراسية التي تجري حاليا في المدارس والجامعات.

وحذر عضو فريق مواجهة كورونا بوزارة الصحة، وسام التميمي، الثلاثاء، من احتمال تعرض البلاد إلى موجة وبائية جديدة أكبر من الموجة الحالية، مضيفا في تصريح صحافي: "نعيش في ذروة موجة كورونا الثانية التي تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة يوميا، والعراق سيذهب إلى موجة أكبر إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات"، مبينا أن "الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد توفر مناعة تصل إلى 80 في المائة".

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