2021/04/06 | 19:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الثلاثاء 6 أبريل 2021 | 07:20 مساءً

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الجمارك تنشر احصائية بمجمل عملياتها خلال الشهر الماضي

نشرت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، احصائية تضمنت مجمل عمليات الضبط والاتلاف واعادة الأصدار وتسهيلات ادخال صهاريج الأوكسجين الطبي الداخلة عبر مراكزها الجمركية خلال شهر اذار الماضي.



وذكرت الهيئة في بيان، ان"عمليات الضبط من قبل الكوادر في المراكز الجمركية بلغت (٢١٢) مخالفة و (٥١)مخالفة ضبطت من قبل كوادر قسم التحري ومكافحة التهريب و احيلت للقضاء وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة١٩٨٤المعدل ، بينما كانت عمليات اعادة الأصدار (١٥) عملية اعيدت لمخالفتها ضوابط الاستيراد ، فيما قامت الهيئة ب(٤) عمليات اتلاف لارساليات مخالفة او منتهية الصلاحية".



واضافت، انها"قامت بتسهيل دخول (١٢٠) صهريجا محملا بأوكسجين طبي ساهم في دعم المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا".



واكدت ، انها"ماضية بالوقوف في وجه المتهربين من دفع الرسوم الجمركية ودعم الخزينة العامة للدولة بعيدا عن ايدي الفاسدين".

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