الاعلان عن زيادة رواتب المشمولين بشبكة رعاية الإجتماعية

2021/04/06 | 19:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد كشفت لجنة العمل والشؤون الإجتماعية في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء 6 نيسان 2021 عن زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية، مؤكدة عن شمول ما يقارب 400 عائلة بالرعاية الإجتماعية.وقال عضو اللجنة النائب” ستار العتابي“ :في تصريح صحفي تابعته ايزيدي 24، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لها توجه في البداية …

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