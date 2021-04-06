2021/04/06 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميجددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، نفيها لوجود مظاهر مسلحة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى. وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تنفيذ لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نواصل اتمام اتفاق سنجار المهم والذي يدخل في مراحل العمل الآن". وأضاف الخفاجي، أن "ذهابنا إلى سنجار يأتي عقب ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مظاهر مسلحة من غير الجيش العراقي والشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الأخرى".وتابع أننا "التقينا مع أهلنا في سنجار، وتأكدت منهم أن الأمن مستتب بإدارة قيادة غرب نينوى فقط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشتركة تجدد التأكيد: لا توجد مظاهر مسلحة في سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشتركة تجدد التأكيد: لا توجد مظاهر مسلحة في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).