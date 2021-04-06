2021/04/06 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني حسمت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الجدل بشأن حظري التجوال الشامل والجزئي، بعد تسجيل أعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء في العراق.وقال المتحدث بإسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تحسم جدل حظر التجوال بعد تسجيل أعلى حصيلة اصابات بكورونا المركز الخبري الوطني.

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