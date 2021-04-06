لماذا يهمّش الإعلام منجزات العتبات المقدسة؟!

2021/04/06 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ احمد العاملي

من المؤسف أن يمّر خبر افتتاح مجموعة

مدارس الوارث النموذجية التربوية والتي

شملت مدارس للأيتام وغيرهم وبُنيّت

وصمّمت ضمن بناء حضاري ملائم ومتطور

ويُنافس على الصعيد الإقليمي

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