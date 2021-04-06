رئيس جهاز مكافحة الارهاب يتحدث عن العمليات العسكرية والتعاون مع التحالف الدولي

2021/04/06 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن العمليات العسكرية في العراق والتعاون مع التحالف الدولي.

وقال الساعدي في مقابلة متلفزة ، إنه "خلال الفترة الماضية قمنا بعمليات كبرى في كل مناطق العراق للقضاء على ما تبقى من المجاميع الارهابية المتواجدة خاصة في المناطق الوعرة والصحراوية".وأضاف "لدينا تنسيقاً وتعاوناً عالياً المستوى مع قوات التحالف فيما يخص الدعم اللوجستي المستمر إى قطعات جهاز مكافحة الارهاب وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع بالاضافة إلى الإسناد الجوي، وكذلك هناك فرق من التحالف الدولي وفي اختصاصات متعددة".وتابع عبد الوهاب، إن "اكاديمية مكافحة الارهاب استطاعت اعداد مقاتلي الجهاز بدنيا وتدريبيا وكذلك الإعداد النفسي ولدينا الجاهزية والمقاتلين الذين يستطيعون تنفيذ الواجبات في كل أماكن العراق".

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