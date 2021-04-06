سعر الصرف.. تحذير من تكرار سيناريو ’’أيام الحصار’’ وخبير يرد على توقعات بتجاوزه الـ 1500 دينار

2021/04/06 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، على صعود سعر صرف الدولار اليوم إلى أرقام أعلى من الأيام السابقة ، فيما حذر من حالة مر بها العراق عام 1996 بأيام الحصار الاقتصادي في حال إرجاع سعر الصرف الحالي إلى الرقم القديم والبالغ 1200 دينار.

وأجاب الخبير الاقتصادي عن سؤال بشأن تجاوز سعر الصرف في بعض المحافظات اليوم، حاجز الـ 1470 دينار، وعن إمكانية أن يواصل الارتفاع لما فوق الـ 1500، قائلا: إن "الحكومة ليس لديها نية لضبط سعر الصرف، لانها تريد تعويم الدولار"، مؤكدا أن "الحكومة قادرة على ضبط إيقاع السعر، كما حدث في 2016".

وأضاف المشهداني رداً على التوقعات الحالية أن "سعر الصرف قد يصل الى 1530-1550 في نهاية العام الجاري ، واذا استمرت ذات الإجراءات لسنة إضافية، سيتغير سعر الصرف الى 1600-1700دينار".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "تغير سعر الصرف من 1200 الى 1450 خلق ارباكا في الاسواق، لكن عودته الى وضعه السابق سيخلق مشاكل اكبر شبيهه بماحدث في 1996، خاصة مع وجود ديون ومستحقات تجار وشركات، جرى حسمها وفق سعر صرف الدولار الحالي عند 1450 دينار".

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1465 دينارا للشراء، و1475 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقر البرلمان العراقي مشروع موازنة 2021، وتضمن المشروع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية، وتوقعوا ارتفاع سعر الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة.

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