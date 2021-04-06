إنقاذ طالبي لجوء داخل حاويات تصدير غربي تركيا

2021/04/06 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أنقذت السلطات التركية في ولاية إزمير غربي البلاد، الثلاثاء، قرابة 100 طالب لجوء، كانوا داخل 3 حاويات تصدير.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن قوات حرس الحدود داهمت مستودعًا بإحدى المصانع في قضاء "توربالي"، إثر تلقيها بلاغاً بوجود حاويات مشتبهة.

ولدى وصولها المستودع، عثرت قوات الأمن على 3 حاويات تصدير بداخلها قرابة 100 شخص، بينهم أطفال، يحملون جنسيات أجنبية.

وكانت الحاويات التي تضم طالبي اللجوء، بانتظار تحميلها إلى إحدى السفن بميناء إزمير، قبل التوجه بها إلى إيطاليا.

وتواصل السلطات التركية تحديد جنسيات وهويات طالبي اللجوء.

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