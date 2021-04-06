شهر التراث العربي الأميركي.. بلينكن: أمتنا أقوى بكم

2021/04/06 | 19:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فخورة بإحياء شهر التراث العربي الأميركي.

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