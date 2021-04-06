ضبط مادة (شيش الحديد) مخالف لضوابط الإعفاءات قي منفذ مندلي

2021/04/06 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مادة (شيش الحديد) مخالف لضوابط الإعفاءات في منفذ مندلي الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “منفذ مندلي الحدودي، ضبط عجلة محملة بمادة (شيش الحديد) خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا، بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين مخالفتها للضوابط وعدم شمول المادة المحملة بأعفاءات التنمية الصناعية”.

واضافت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى السيد قاضي تحقيق محكمة مندلي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات”.

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