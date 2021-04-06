بوادر أزمة بين الصين وتركيا.. أنقرة تستدعي سفير بكين لديها

2021/04/06 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استدعت الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الصيني في أنقرة ليو شاو بين، لإبلاغه بانزعاجها من منشورات للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعربت الوزارة للسفير عن انزعاجها من منشورات للسفارة على موقع تويتر، بحسب مانقلت "الاناضول" عن مسؤولين في الخارجية التركية.

وردا على تغريدات داعمة لمسلمي الأويغور نشرها كل من رئيسة حزب "إيي" التركي مرال أقشنر ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أشارت السفارة الصينية إلى حسابهما بتويتر في تغريدة لها كتبت فيها: "يعارض الجانب الصيني بحزم ويدين بشدة أي تحد من أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، ويحتفظ بحق الرد المحق".

"الأناضول"

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