نص قانون موازنة 2021 المرسل الى رئاسة الجمهورية

2021/04/06 | 19:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6/4/2021، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 المرسل الى رئاسة الجمهورية.

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