العمليات المشتركة تنفي وجود مظاهر مسلحة في قضاء سنجار

2021/04/06 | 19:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ جددت قيادة العمليات المشتركة، نفيها لوجود مظاهر مسلحة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية ، إنه "تنفيذ لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نواصل اتمام اتفاق سنجار المهم والذي يدخل في مراحل العمل الآن".وأضاف الخفاجي، أن "ذهابنا إلى سنجار يأتي عقب ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود مظاهر مسلحة من غير الجيش العراقي والشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الأخرى".وتابع "التقينا مع أهلنا في سنجار، وتأكدت منهم أن الأمن مستتب بإدارة قيادة غرب نينوى فقط"./انتهى9

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