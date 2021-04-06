2021/04/06 | 19:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الكمارك تنشر احصائية بمجمل عمليات الضبط والاتلاف واعادة الاصدار خلال شهر اذار الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 19:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الكمارك تنشر احصائية بمجمل عمليات الضبط والاتلاف واعادة الاصدار خلال شهر اذار الماضي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الكمارك تنشر احصائية بمجمل عمليات الضبط والاتلاف واعادة الاصدار خلال شهر اذار الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).