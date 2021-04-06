اتفاقية التعاون بين العراق والصين تدخل حيز التنفيذ

2021/04/06 | 19:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن اتفاقية إطار التعاون الموقعة بين العراق والصين، دخلت حيز التنفيذ.وقال محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية …

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