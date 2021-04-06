قصة الولايات المتحدة (13) – رعاة البقر - محمد زكريا توفيق

2021/04/06 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق السكك الحديدية ورعاة البقر في مارس عام 1848، كانت مجموعة عمال تبني ورشة أخشاب بجوار نهر جار في كاليفورنيا لرجل أعمال يدعى جون سوتر.



في أحد الأيام، رأى رئيس العمال في قاع النهر بعض النقاط تتوهج في الماء.



عندما التقط حفنة من الطمي من قاع النهر وفحصها مليا، تبين أنها تبر ذهب مختلطا بالحصى والرمل والطمي.



هرع رئيس العمال ليخبر سوتر صاحب العمل.



لم تمض فترة طويلة على هذا الاكتشاف قبل أن ......





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