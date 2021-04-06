التربية النيابية تكشف عن إعداد المشمولين بقرار تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

2021/04/06 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد كشفت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء 06-04-2021، عن إعداد المشمولين بقرار تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود، مؤكداً عدم شمول المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر إدارية.وقال عضو اللجنة ”رعد المكصوصي“ في تصريح صحفي تابعته ايزيدي 24، إن “هناك اعدادا معروفة لكل محافظة من المحاضرين المجانيين لديهم اوامر ادارية …

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