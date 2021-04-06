الساعدي يكشف عن عمليات كبرى في المناطق الوعرة والصحراوية

2021/04/06 | 19:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية كبرى في المناطق الوعرة والصحراوية.

وذكر الساعدي في مقابلة متلفزة تابعه، موقع NRT عربية، اليوم (6 نيسان 2021)، إنه "خلال الفترة الماضية قمنا بعمليات كبرى في كل مناطق العراق للقضاء على ما تبقى من المجاميع الارهابية المتواجدة خاصة في المناطق الوعرة والصحراوية".

وأضاف ان "لدينا تنسيقا وتعاونا عاليا المستوى مع قوات التحالف فيما يخص الدعم اللوجستي المستمر إى قطعات جهاز مكافحة الارهاب وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع بالاضافة إلى الإسناد الجوي، وكذلك هناك فرق من التحالف الدولي وفي اختصاصات متعددة".

وتابع الساعدي، إن "اكاديمية مكافحة الارهاب استطاعت اعداد مقاتلي الجهاز بدنيا وتدريبيا وكذلك الإعداد النفسي ولدينا الجاهزية والمقاتلين الذين يستطيعون تنفيذ الواجبات في كل أماكن العراق".

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