2021/04/06 | 20:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ"الناجحتين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/06 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ"الناجحتين") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصف زيارتيه إلى السعودية والإمارات بـ"الناجحتين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).