بالوثيقة، قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لعام 2021

2021/04/06 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون_الموازنة_العامة_الاتحادية_لجمهورية_العراق_للسنة_المالية_2021

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