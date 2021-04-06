2021/04/06 | 20:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تحذيرًا جديدًا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات يومية على مستوى البلاد منذ اندلاع أزمة جائحة "كوفيد 19".

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح، إنّ "عدد المصابين ما يزال مرتفعًا بالرغم من زيادة عدد الخاضعين لحملات التطعيم باللقاحات"، مبينةً أنّ "العراق سجل أكثر من 7000 إصابة خلال يوم واحد وهذا ما لم يحدث منذ بدء الجائحة".

وأضافت، أنّ "الوضع الصحي مازال مستقرًا في العراق، لكن في حال ارتفعت أعداد الإصابات بشكل أكبر، فإنّ المؤسسات والكوادر الصحية لن تكون قادرة على استعياب الأزمة".

وأوضحت المتحدثة، أنّ "فئة من المواطنين ما تزال غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية، وعازفة عن أخذ اللقاح بالرغم من أهميته وإعلان مأمونيته، وهذا يهدد النظام الصحي"، داعية المواطنين إلى "التوجه لأقرب مركز صحي يوفر اللقاحات والخضوع للتطعيم للحد من الإصابات ومنع انتشار الوباء".

وارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 887 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

وقال بيان لوزارة الصحة والبيئة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن مختبراتها سجلت 7300 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5225 حالة، وقابل ذلك وفاة 33 شخصًا.

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