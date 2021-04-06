بالصور.. اضرار الهزة الأرضية التي ضربت العراق

2021/04/06 | 20:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الثلاثاء، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة ماريوان على الحدود الإيرانية العراقية، فيما وصلت الهزات الارتدادية إلى السليمانية وحلبجة.

وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق.

وفيما يلي مجموعة صور تظهر اضرار الهزة بمستشفى بنجوين العام في محافظة السليمانية.

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