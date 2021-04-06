إيران تعتقل جاسوسا إسرائيليا

2021/04/06 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية بأن

السلطات الإيرانية اعتقلت جاسوس

إسرائيلي وعدة جواسيس، على علاقة

بأجهزة أمنية خارجية، في محافظة

أذربيجان الشرقية بشمال إيران.

وأعلن المدير العام لمديرية الامن

بمح

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